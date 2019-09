Araçlarla şov yaptı hızmeti aksattı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim döneminde "Bin 717 tane makam aracını Yenikapı'da sergileyeceğim" iddiasında bulunmuştu. İmamoğlu, bu amaçla dün İBB bünyesindeki araçları Yenikapı'da topladı. Aralarında servis minibüsü, mobil hizmet, cenaze, engelli ve yaşlı nakil araçlarının da bulunduğu yüzlerce araç meydana park edildi. İmamoğlu'nun yaptığı bu şovun cezasını ise vatandaşlar çekti. Cenazesi olanlara araç tahsis edilemezken, engelli ve yaşlılara verilen hizmetler de aksadı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu önceki gece Yenikapı'ya getirilmeye başlanan hizmet araçlarını paylaşıp, 'Makam araçları' diyerek algı oluşturmak istedi. Ancak çok geçmeden İmamoğlu'nun seçim döneminde gündeme getirdiği iddianın tamamen boş olduğu ortaya çıktı. Turistlere bilgi sağlayan mobil ekiplerin araçları, park ve bahçelerdeki işçileri taşıyan araçlar da meydana getirildi. Hatta İmamoğlu o an için kullanılmayan araçların da Yenikapı'ya gönderilmesini istedi. Gönderilen araçlardan 297'sinin, halen görevde olan müdür yardımcılarınca kullanıldığı öğrenildi. İşçi çıkarması ve art arda açıkladığı zamlar nedeniyle tepki toplayan İBB'nin bu algı operasyonu nedeniyle günboyu birimlerinde beklemek zorunda kalan belediye personeli göreve çıkamadı.İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu bu duruma çok sert tepki gösterdi. Göksu, "Hizmet araçlarını şov yapmak için çektin. İstanbul'da hayatı durdurdun" dedi. İmamoğlu'nun yalan iddialarını ispatlama hırsıyla her birimden belli sayıda araç istediğini belirten Göksu, şöyle konuştu: "Şu an İstanbul'da evde bakım dahil hayat durmuştur. Madem ihtiyaç fazlasıydı 60 gündür neden tutuyorsunuz bu araçları? Görünüşe göre ortada makam aracı yok, belediye hizmet araçları var. Hani bunlar makam aracıydı? Görünen o ki seçim zamanı yapılan kara propagandayı bugün de sürdürüyorlar. Ama ortaya çıkan tablo 'dağ fare doğurdu' dedirtiyor."Bu arada İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, 479 personele 120 araç aldığı ortaya çıktı. Beylikdüzü'nde 4 personele bir araç düşüyordu. İBB'deki 13 bin 663 personel bin 614 araçla hizmet veriyor. Yani 9 kişiye bir araç düşüyor.Yenıkapı'dakı algı operasyonuna destek veren Euronews, sosyal medyada büyük tepki çeken bir habere imza attı. Haberde Yenikapı yerine, Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekleyen araçların görüntüsü paylaşıldı. Söz konusu fotoğraflı CHP'nin haber kanalı Halk TV de kullandı.tiyatrosu: Dağ fare doğurdu. '1717 makam aracı var' dediler, hepsi İstanbullulara hizmet aracı çıktı.Bugün çocuğu hastaneye götürülmesi gerektiği halde götürülmeyen anne, evinde bakım hizmeti bekleyen engelli, yaşlı Yenikapı'ya baksın. Çünkü hizmet araçları maalesef siyasi şov için kullanılıyor.Marmaray, Metrobüs, metro, vapur gibi makam araçlarını unutmuşsunuz.Şimdi bu araç şovu yaptıktan sonra madem ki bu araçlar fazlalık makam aracı, israf tasarrufu yapacaksınız, dürüst adam şunu yapar kiralık olanları iade eder, İBB'ye ait olanları da açık artırmayla satar. Sonucu da kamuoyuna bildirir. Biz de taktir ederiz.CHP'li İBB'nin hizmet araçlarını, hasta bakım araçlarını, zabıta araçlarını, soğuk hava depo araçlarını, kamyonetleri Yenikapı'ya çekip 'israf düzeni' diye şov yaparak algı oluşturmaya başladı. Millet şov değil hizmet bekliyor hizmet.İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin, İETT üzerinden 175 hizmet aracı kiralamak için 2 Eylül'de ihaleye çıktığı ortaya çıktı. Şartnamede araçların deri koltuklu, sunrooflu olmaları istendi.