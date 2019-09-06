Çektiği araç sağ kolunun çıktı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun vekili, CHP'li Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Aksu'nun makam aracının da Yenikapı'ya getirilen araçlar arasında yer aldığı öğrenildi. İmamoğlu'nun bugün il dışında olacağı, kendisine CHP'li Hüseyin Aksu'nun vekalet edeceği bilgisi medyaya yansımıştı. Ancak dün ilginç bir gelişme daha yaşandı.İBB'nin algı operasyonu için Yenikapı'ya getirdiği iki makam aracından birinin İBB Başkanvekili Aksu'ya ait olduğu ortaya çıktı. Aksu'nun 2010 model Mercedes S serisi makam aracı meydana getirilen hizmet araçları arasında yer aldı. Sık sık izne çıkması nedeniyle eleştirilere hedef olan İmamoğlu'nun koltuğunu bıraktığı Aksu'ya, meclis üyesi olmasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk defa başkanlık katında özel oda, sekreter ve makam tahsis edildi. Bu arada İmamoğlu'nun hafta sonunu da birleştirerek 3 gün İstanbul'da olmayacağı öne sürüldü. HABER MERKEZİ