Ege ve Akdeniz'in bekçileri İHA ve SİHA'larımızın üssü ilk kez görüntülendi! İşte o anlar

İHA VE SİHA KARARGAHI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katıldığı günden bu yana birbirinden başarılı işlere imza atan İHA ve SİHA'lar Doğu Akdeniz'de de nöbette. Türkiye'nin Fatih ve Yavuz gemileriyle iki koldan yürüttüğü sondaj faaliyetlerine hava desteği sağlayan İHA/SİHA'lar, bölgede oluşabilecek tehlikelere karşı her an tetikte bekliyor. Hava Kuvvetleri'ndeki başarısını Doğu Akdeniz'in sıcak sularına da taşıyan insansız hava araçları, Çanakkale'deki 313. Deniz İHA-S İnsansız Hava Aracı Filo Komutanlığı'ndan yönetiliyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde geçtiğimiz yıl faaliyete geçen üs, kapılarını ilk kez açtı.