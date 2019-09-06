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: için görüşmeler başladı

Giriş Tarihi: 6.9.2019
Rusya: SU-57 için görüşmeler başladı
Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Başkan Erdoğan'ın SU-35 avcı uçağı ile 5. nesil SU-57 savaş uçaklarına ilgisini açıklamasının ardından Türkiye'yle bu uçakların satışı konusunda ilk görüşmelere başlandığını söyledi. Rossiya-24 televizyonuna konuşan Şugayev, "Erdoğan, SU-35 ve SU-57 uçaklara ilgisini dile getirdi. Ardından ilk görüşmeler başladı ancak henüz üst düzey görüşmelere geçilmedi, öncelikle uzmanların birçok konu üzerinde çalışması gerekiyor" dedi.
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Rusya: SU-57 için görüşmeler başladı
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