Rusya: SU-57 için görüşmeler başladı

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Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Başkan Erdoğan'ın SU-35 avcı uçağı ile 5. nesil SU-57 savaş uçaklarına ilgisini açıklamasının ardından Türkiye'yle bu uçakların satışı konusunda ilk görüşmelere başlandığını söyledi. Rossiya-24 televizyonuna konuşan Şugayev, "Erdoğan, SU-35 ve SU-57 uçaklara ilgisini dile getirdi. Ardından ilk görüşmeler başladı ancak henüz üst düzey görüşmelere geçilmedi, öncelikle uzmanların birçok konu üzerinde çalışması gerekiyor" dedi.