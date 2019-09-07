"Nabi Avcı hocamızın da özel gayretleriyle son 17 yılda Eskişehir'e pek çok değer kazandırdık.



Sergileme ve etkinlik alanlarıyla dünyaya yayılan bir sanat ışığı olacağına inanıyorum. Sayın Erol Tabanca, başarılarını sanat alanında da tekrarlamıştır. Bu müze için Eskişehir'in seçilmiş olması son derece isabetlidir.

Bugün Eskişehir gezilmesi gereken şehirler arasında ilk sıralarda yer alıyor. İnanıyorum ki buranın yeterince tanıtılmasının ardından yabancı ziyaretçilerin de gözdesi olacaktır.





CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDEKİ KÜTÜPHANENİN AÇILIŞ TARİHİ

Başkan Erdoğan "Kültür ve sanat alanında ülkemizin hak ettiği yere gelmesini sağlamanın mücadelesi içerisindeyiz" dedi.



Erdoğan "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde ülkemizin en büyük kütüphanesini inşa ettik. İnşallah 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, şu anda kitap yerleştirme işlemleri süren bu kütüphaneyi resmen hizmete açmayı planlıyoruz. İstanbul'da da şehrin en büyük tarihi eserlerinden biri olan Rami Kışlası'nı kütüphaneye çeviriyoruz. Rami Kışlası'ndaki çalışmalar bittiğinde burası sadece ülkemizin değil dünyanın en önemli kütüphaneleri arasında yerini alacaktır.

Ekimin 21-22'sinde Japonya'da İmparatorun devir teslimi ile alakalı resmi törene inşallah katılacağız." dedi.

Başkan Erdoğan'dan Eskişehir'de önemli açıklamalar

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HELİKOPTERLE ESKİŞEHİR’E HAREKET ETTİ