‘Biz buradayız söz verenler nerede?’

BUGÜN NELER OLDU

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla işten çıkartılan işçiler, 10'uncu günde de İBB önündeki protestolarına devam etti. Gece gündüz demeden, haklarını geri kazanmak ve işlerine geri dönmek için nöbetleşe bekleyen işçiler, dün halay ve oyun havaları ile protestolarına renk kattı. Çevredeki vatandaşların da destek verdiği mağdur işçiler, "İşçiler burada namus sözü verenler nerede?" sloganları attı. BELTUR A.Ş.'de çalışırken 27 Ağustos'ta SMS ile işinden olan Halil Sarıkaya, "Ben BELTUR'da çalışırken bir gecede işsiz bırakıldım. Tabii sadece beni işten çıkarmamışlardı. Bir yığın insanı topluca işten attılar. Ertesi gün zaten soluğu burada aldık. Daha sonra diğer şirketlerden de işçi çıkarımı oldu. Burada tüm mağdur arkadaşlar toplandık ve işlerimize geri dönene kadar bu işten vazgeçmeyeceğiz. Yani bize sadece güler yüz sergilemeleri bir anlam ifade etmiyor. Söz verdiler sözlerini tutmaları gerekiyor. Buraya geldik ve bir sonuç elde etmeden burayı da terk etmeyeceğiz. Eğer bir kişi iki kişi buradan vazgeçse 'Nasılsa bir şey olmayacak' deyip alanı terk etse biz kazanamayız. Ancak ben ve arkadaşlarımız burada durma konusunda kararlıyız. Sonuçta kimse burada yönetime ve yöneticilere saygısızlık etmiyor. Meşru hakkımızı kullanıyoruz çünkü meşru olmayan bir şekilde işimizden edildik. İllaki bir sonuç alacağız. Burada herkesin de moral seviyesi çok yüksek. Tek derdimiz tek mücadelemiz işimize geri dönmek çoluğumuza çocuğumuza ekmek götürebilmek" ifadelerini kullandı. İşçilerden Ebubekir Genç ise "Buradayız, ne bir kimseye ne de çevreye zarar vermiyoruz. Birilerinin yaptığı gibi polisle çatışmıyoruz, otobüs yakmıyoruz, vatandaşa saldırmıyoruz. Tek amacımız var o da buradan işlerimize geri dönene kadar da aynı şekilde huzurla burada duracağız" diye konuştu.