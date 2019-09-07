İşçi kıyımı İBB'den sonra Ankara'ya mı sıçrayacak? Mansur Yavaş işçi kıyımına mı hazırlanıyor?

Partisinin Ankara İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Fatih Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın da işçi kıyımı hazırlığında olduğunu söyledi.

"Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız" demişti! İmamoğlu'ndan tatil dönüşü işçi kıyımı

Duruma sert tepki gösteren Fatih Şahin, "Bugün CHP'li Belediyelerde işçi kıyımı yaşanmakta. Bolu'da, Adana'da, Mersin'de, İstanbul'da CHP'li Belediye Başkanları işçi kardeşlerimizi kapının önüne koymakta. İşten çıkardıkları ve ekmekleriyle oynadıkları işçilere de 'bankamatik çalışanı' yaftası vurarak bu zulümlerini kendilerinde kamufle etmeye çalışmaktalar. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde de benzer bir kıyım içerisinde olduğunu duyuyoruz. Bu bilgiler kulağımıza geliyor. Buradan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanına sesleniyoruz. Sakın ha, işçi kardeşlerimizin ekmeğiyle oynama. Sakın ha, emekçi kardeşlerimizin alın terini heba edecek adımlar atma." ifadelerini kullandı.

Şahin, yerel seçimler öncesinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bütün meydanlarda hiçbir işçinin ekmeğiyle oynamayacaklarını vaat ettiğini ve bunu bir namus sözü olarak dile getirdiğini ancak CHP'li tüm belediyelerde işçi kıyımı olduğunu söyledi.

"VAATLERİNİ TAKİP EDİYORUZ"



Mansur Yavaş'ın vaatlerinin yakın takipçisi olduklarını söyleyen Şahin, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı göreve gelmesinin üzerinden 5 ay geçmiş olmasına rağmen birkaç heykel açılışının dışında henüz kayda değer bir hizmet ortaya koyabilmiş değildir. Üstelik Parti grubumuzun 'öğrencilerin kullanmış olduğu su ücretlerine indirim yapılması' teklifini ısrarla gündeme alma çabasını önce görmezden gelmiş, gündeme almamış ancak AK Parti Grubumuzun ısrarları ve kararlılıkları neticesinde öğrencileri kardeşlerimizin kullanmış olduğu suda yüzde 50'lik bir indirim gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.