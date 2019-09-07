Kanuni, vefatının 453’üncü yıl dönümünde anıldı

BUGÜN NELER OLDU

KanunıSultan Süleyman Han vefatının 453'ncü yıl dönümünde Süleymaniye Camisi'nde anıldı. Fatih Belediyesi tarafından cuma namazı sonrası gerçekleştirilen anma programında vatandaşlara etli pilav, ayran ve kazanda aşure ikram edildi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın vatandaşlara ikramda bulunduğu programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bakan Kasapoğlu ve Başkan Turan ile beraberindekiler Kanuni Sultan Süleyman Han'ın kabri başına geçerek dua etti.