Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Kanuni, vefatının 453’üncü yıl dönümünde anıldı

Kanuni, vefatının 453’üncü yıl dönümünde anıldı

Giriş Tarihi: 7.9.2019
Kanuni, vefatının 453’üncü yıl dönümünde anıldı
Kanunı Sultan Süleyman Han vefatının 453'ncü yıl dönümünde Süleymaniye Camisi'nde anıldı. Fatih Belediyesi tarafından cuma namazı sonrası gerçekleştirilen anma programında vatandaşlara etli pilav, ayran ve kazanda aşure ikram edildi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın vatandaşlara ikramda bulunduğu programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bakan Kasapoğlu ve Başkan Turan ile beraberindekiler Kanuni Sultan Süleyman Han'ın kabri başına geçerek dua etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kanuni, vefatının 453’üncü yıl dönümünde anıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN