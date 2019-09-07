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Son dakika: Başkanı Orgeneral Güler telefonda görüştüğü 'li mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haberi... Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, telefonda görüştüğü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph F. Dunford'a güvenli bölgenin zaman kaybetmeden oluşturulması gerektiğini iletti

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2019 18:41 Güncelleme Tarihi: 7.9.2019 18:57
Son dakika: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler telefonda görüştüğü ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan bilgilendirmede, Orgeneral Güler'in ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph F. Dunford'la telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler tarafından görüşmede, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentilerimiz ifade edilerek söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulmasının gerekliliği vurgulandı." ifadesi yer aldı.

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Son dakika: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler telefonda görüştüğü ABD'li mevkidaşı ile görüştü
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