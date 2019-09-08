Başkan Erdoğan'dan Malatya'da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da gerçekleştirilen Önder İmam Hatipliler Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Biz bu okulları 3-5 kendini bilmezin insafına terk etmedik. Bu çatı bize dürüstlüğü, ülkesine ve milletine yürekten bağlı olmayı öğretti.

İBB'DE 28 ŞUBAT DÖNEMİNİ HATIRLATAN UYGULAMALARA İMZA ATILIYOR

İstanbul Büyükşehir gibi uzun yılların ardından el değiştiren bazı belediyelerde 28 şubat dönemini hatırlatan uygulamalara imza atılıyor. Adeta bir öç alma duygusuyla asılsız ve çarpıtma bilgilerle iftira kampanyaları yürütülüyor, itibar suikastı düzenleniyor.

ÜNİVERSİTELİ KIZ ÇOCUKLARIMIZA GÜVENLİ YURT İMKANI SUNAN VAKIF VE DERNEKLER HEDEF HALİNE GETİRİLİYOR

Üniversiteli kız çocuklarımıza güvenli yurt imkanı sunan vakıf ve dernekler hedef haline getiriliyor. Öğrencilere burs ve yurt vermekten bahsedenlerin ilk işi öğrencilere hizmet veren vakıf ve derneklere saldırmakla başladılar.

BİZ DİYARBAKIR'DAKİ ANNELERİN YANINDAYIZ

Cumartesi anneleri için Galatasaray'a gidenler evlatları dağa kaçırılmış annelerin yanına neden gitmiyorlar? Biz Diyarbakır'daki malum partinin önünde bekleyen annelerin yanındayız.

TEK PARTİ YILLARI...

Batılışma adına yapılanlar milletimizin hafızasında derin yaralar açmıştır, tek partili yıllarını sorduğunuzda alacağınız cevap yokluk ve yolsuzluktur.

GASSAL DİYE DÜŞÜNDÜKLERİNDEN CUMHURBAŞKANI ÇIKTI, BAŞBAKAN ÇIKTI

İmam Hatip'te bazı hocalarımız bize şunu derdi; 'ya siz ölü yıkayıcısı mı olacaksınız?' bizim onurumuzla böyle oynamaya çalıştılar. Ama ne oldu Onların gassal diye düşündüklerinden Cumhurbaşkanı çıktı, Başbakan çıktı.

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