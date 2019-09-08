CHP'nin algı operasyonu devam ediyor! O iddia çürütüldü

Beylikdüzü Belediyesi Başkalığı döneminde yaptığı israflarla belediyenin borcunu 5 katına çıkaran İBB Başkanı İmamoğlu'nun son algı operasyonu İBB'deki hizmet araçları üzerinden oldu.

23 Haziran'da İBB Başkanlığını devralan Ekrem İmamoğlu ve ekibi algı operasyonlarıyla karalama kampanyalarına devam ediyor. "İsraf düzeni" söylemi üzerinden toplumda yanlış bir algı yaratan İmamoğlu ve ekibinin son girişimi ise İBB'nin hizmet için kullanılan araçları üzerinden oldu.

KAR EDİLECEĞİ İDDİA EDİLDİ

Algı operasyonunun tutmamasının ardından şimdi de İmamoğlu'nun danışmanı Yavuz Erkut, 1.247 aracın sistemden çıkarılacağını ve sonucunda 5 yılda 250 milyon lira kar elde edileceğini iddia etti. Bu iddiaya çok geçmeden AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yunus Fırat Aydın'dan cevap geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yavuz Erkut, "İBB'de israfa son verilip tasarrufa gidileceğinin açıklanmasıyla toplamda 1.247 araç sistemden çıkmıştır ve bu sayede de 50 milyon liralık tasarruf sağlanmıştır. Yılda 49,5 milyon lira olan bu tasarruf; 5 yıllık süreçte de 250 milyon lirayı bulmaktadır." ifadesini kullandı.

CHP'NİN O İDDİASI ÇÜRÜTÜLDÜ

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yunus Fırat Aydın, "1.247 araç 365 gün için 50 milyon TL. Günlük kira 109 TL. Yeni ihale, 997 araç 3 ay 24 (114) gün için 17 milyon 454 bin TL. Günlük kira 153 TL. Tasarruf derken günlük 44 TL, 997 Araç, 114 günde 5 milyon TL İBB'yi zarara sokmuşsunuz. Koç Holding'de olsaydınız sizi kovmuşlardı." ifadesini kullanarak CHP'nin iddiasını çürüttü.