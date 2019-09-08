İmamoğlu’nun makam aracı oyunu ifşa oldu

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, gereksiz makam aracı diyerek tamamına yakınını hizmet araçlarının oluşturduğu çok sayıda aracı Yenikapı'ya çektirmişti. Araçların büyük kısmı tekrar göreve başlarken, İmamoğlu'nun şovu ise elinde patladı. 5 Eylül Perşembe günü Yenikapı Miting Alanı'na makam aracı olarak getirilerek şova dahil edilen İBB Sağlık Daire Başkanlığı'na ait üç aracın ise, bakıma muhtaç ve hasta kişilerin tedavisi için kullanıldığının medyaya yansıması üzerine İBB yönetimi apar topar harakete geçti. Araçlar 6 Eylül'de miting alanından çıkarılarak Edirnekapı Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü'nün otoparkına çekildi. Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da israf algısı oluşturulmak istenen oyunu itiraf etti. Yarkadaş, "Bu araçlar sözleşmesi biten araçlar. Hatalar olmuş, araya hizmet araçları da karışmış" dedi.