BUGÜN NELER OLDU

İstanbulBüyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla 19 Ağustos'ta tüm birimlerde işçi kıyımı başladı. Aralarında 19 yıllık çalışanların da bulunduğu binlerce kişi bir gecede işsiz kaldı. İBB iştiraklerinden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT ve İSTGÜVEN gibi şirketlerden çıkartılan işçiler örgütlenerek 28 Ağustos'ta İBB önünde bir araya geldi. O günden beri CHP'li belediye yönetimini protesto eden işçilerden İbrahim Köksal bir SMS ile çıkartılmalarının onur kırıcı olduğunu belirterek "Bir hastanedeki BELTUR'da gece vardiyasındaydım. SMS ile işten çıkartıldım. Ekmeğimizin derdindeyiz. Bunu da gerekirse burada böyle çile çekerek, gece-gündüz, sıcak-soğuk demeden geri kazanacağız. Kazanmadan ayrılmayacağız" diye konuştu. Metro A.Ş'de çalışan İbrahim Menteş ise "Biz İstanbulluların hizmetçisiyiz. Aldığımız parayı hak ediyoruz. Direne direne kazanacağız" dedi.