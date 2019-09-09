Ekrem'in ipliğini CHP'li halefi pazara çıkardı! 'İsrafın alâsı' Beylikdüzü'nde olmuş

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine denk gelen 2018 yılında kültür ve organizasyon faaliyetleri ihalesinde yaptığı israf, halefinin 2019'da aynı ihalede yaptığı tasarruflarla gün yüzüne çıktı. İmamoğlu'nun 14 milyon TL'ye İBB Kültür A.Ş'nin başına atadığı Serdal Taşkın'ın şirketine verdiği ihaleyi, halefi Mehmet Murat Çalık bu yıl 5 milyon TL'ye bitirdi. İki başkan döneminde yapılan Barış ve Sevgi Buluşmaları, resim çalıştayı, kültür gezileri gibi icraatlar için yapılan ihaleye bakıldığında İmamoğlu'nun şartnamede nasıl israf yaptığı belgelendi.

HER ŞEYİ YARIYA DÜŞÜRDÜ

Akşam Gazetesi'nden Ercan Öztürk'ün haberine göre; İBB Başkanı seçildikten sonra 'israf' üzerinden algı operasyonu yapan İmamoğlu, ilçe belediye başkanlığı döneminde Barış ve Sevgi Buluşmalarında, ihalenin teknik şartnamesine 25 bin fotoğraf çekimini dahil ederken, Çalık bu şovdan kaçınmayı tercih etti. Son ihaleye 25 bin fotoğraf şartı konulmadı. İmamoğlu'nun savurganlığı 29 Ekim kutlamalarındaki harcamalarda da görüldü. İmamoğlu, düzenlenen Fener Alayı'nda, bin adet meşale yakılmasını isterken, Çalık "500 yeterli" dedi. Aynı etkinlikte vatandaşa dağıtılacağı söylenen içecek ikramında, İmamoğlu, 5 bin bardak limonata ekletirken, Çalık, ikram sayısını 3 bin olarak belirledi. Yine bir başka içecek kaleminde İmamoğlu'nun '10 bin' dediği ihaleye Çalık, '5 bin' dedi.

REKABETE KIRIM OLDU

Ekrem İmamoğlu tarafından Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Kültür A.Ş.'nin başına getirtilen Serdal Taşkın'ın şirketine verilen 14 milyon TL'lik ihaleye tek firma katıldı ve rekabet koşulları oluşmadı. Çalık döneminde yapılan ihaleye ise 4 firma katıldığı için 2 milyon 200 bin TL'lik bir ücret kırımı yapıldı.

İMAMOĞLU'NUN İHALESİ

MEHMET MURAT ÇALIK'IN İHALESİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, özel günlerde ve resmi bayramlarda "30 bin karanfil dağıtılsın" talimatı vermesine karşın, halefi Mehmet Murat Çalık bu sayıyı 10 bine düşürdü.

İMAMOĞLU'NUN İHALESİ

MEHMET MURAT ÇALIK'IN İHALESİ

Çanakkale, Bursa, Edirne, Ankara, Konya ve Nevşehir'e yapılacak gezilerde, İmamoğlu dönemindeki 7 kat fazlalık dikkat çekti. İmamoğlu, 350 bin km'lik bir kültür gezisi programını ihalenin detaylarına sıkıştırırken; Çalık, 2019 yılı kültür gezileri için 50 bin km'lik gezi programının uygun olacağı yönünde talimat verdi.

SANATÇI SAYISI DA DÜŞTÜ

İmamoğlu'nun 2018 yılında yaptığı ihaleye resim çalıştayı için 20 yerli, 20 yabancı sanatçının katılma şartı koyuldu. Çalık döneminde bu rakam 5'e düşürüldü. Sempozyumda İmamoğlu döneminde dağıtılacak yemek adedi bin 50 iken, Çalık döneminde bu rakam 525'e düşürüldü. 150 gramlık kandil simidi temininde de büyük bir tasarrufa gidildi. İmamoğlu döneminde 85 bin adet şartı, Çalık döneminde 30 bine indi.

İŞTE İSRAF VE TASARRUF LİSTESİ

EKREM İMAMOĞLU MEHMET MURAT ÇALIK İhale bedeli 14 milyon TL İhale bedeli 5 milyon TL 25 bin kare fotoğraf - 300'er kişilik 10 ayrı tekne gezisi - 30 bin karanfil 10 bin karanfil 350 bin kilometre kültür gezisi 50 bin kilometre kültür gezisi Bin meşale 500 meşale 5 bin bardak limonata 3 bin bardak limonata 5 bin bardak su 3 bin bardak su 10 bin sıcak içecek 5 bin sıcak içecek 20 yerli 20 yabancı sanatçı 5 yerli 5 yabancı sanatçı 55 Sanatçı ekibi konaklama 11 Sanatçı ekibi konaklama Bin 50 kişilik yemek 525 kişilik yemek 85 bin kandil simidi 30 bin kandil simidi Bin 500 zincir balon 500 zincir balon 10 bin uçan balon 5 bin uçan balon