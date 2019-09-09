Öğretmenler ter döktü: Okullar pırıl pırıl

BUGÜN NELER OLDU

Yeni eğitim-öğretim dönemi için Maarif camiası mesaiye aylar önceden başladı. Onlarca öğretmen öğrencilerinin daha güzel ve temiz sınıflarda ders yapması için yaz ortasından beri çalıştı. Fedakâr öğretmenler devletten hiçbir yardım almadan kendi imkânlarıyla okullarını onardılar. Başta Doğu illeri olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki birçok okulu idareciler ve öğretmenler kendi elleriyle yeniledi.Zonguldak Ereğli Köseler İbrahim İzmirlioğlu İlkokulu'nun müdürü Recep Sağır'ın önderliğinde başlatılan çalışmalarla okulda inanılmaz bir değişim yaşandı. Baştan sona yenilenen okulda Müdür Recep Sağır kendi elleriyle karoları taşıdı, boyama işlerine yardımcı oldu. Tatvan ilçesine bağlı Benekli Köyü Ortaokulu'nda görev yapan 7 öğretmen ise vatandaşların da desteğiyle okulda temizlik çalışması başlattı.Hakkari'de idareci, öğretmen, okul personeli ve öğrenci velileri, çocukların eğitim gördüğü okulun bakım ve onarımını yaparak yeni eğitim yılına hazırladı.Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Sürekli Mahallesi'ndeki ilkokul ve ortaokul öğretmenleri, yeni eğitim ve öğretim yılı başlamadan onarım çalışması yaptıkları okul binasını kendi imkânlarıyla boyadı.