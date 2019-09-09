Şehidin kanı yerde kalmadı

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Mardin'ın Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva için Ankara'da tören düzenlendi. Kansuva'nın şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren 3 teröristin ise şehidin cenazesi defnedilmeden öldürüldüğü haberi geldi.Kansuva için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törende, Kansuva'nın eşi Canan ile babası Necati ve annesi Sebahat Kansuva taziyeleri kabul etti. Törene şehidin yakınlarının yanı sıra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara Valisi Vasip Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, emniyet ve silahlı kuvvetler mensupları ile vatandaşlar katıldı. Kansuva'nın camiye getirilen naaşı, kılınan cenaze namazının ardından musalla taşından cenaze aracına kadar özel harekat polislerinin omuzlarında, tekbirler eşliğinde taşındı. Şehit Kansuva'nın cenazesi, Karşıyaka Polis Şehitliği'ne götürülerek yakınları ve meslektaşlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada ise İç güvenlik operasyonları kapsamında Mardin Ömerli ilçesi kırsalında dün düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilen teröristlerin Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın şehit edilmesi ve güvenlik korucusunun yakalanması olayını gerçekleştiren kişiler olduğu kaydedildi. 2015'ten bu yana Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü olarak görev yapan Kansuva, evli ve iki çocuk babasıydı.ŞEHİT Mardin Özel Harekât Şube Müdürü ve 4. sınıf emniyet müdürü Ahmet Kansuva'yı (39) şehit eden 3 kişilik terörist grup silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Kansuva'nın şehit edildiği hain saldırının ardından bölgeye karma JÖH timleri sevk edildi. Havadan İHA ve SİHA'lar ile taarruz helikopterinin de katıldığı operasyonu bizzat arazide Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu yönetti. İHA'ların görüntü aldığı 3 terörist grubun kaçış güzergâhları JÖH timlerince kapatıldı. Araziyi çembere alan timler teröristlerle Emniyet Müdürü Ahmet Kansuva'yı şehit ettikleri bölgeye yakın bir yerde sıcak temas sağladı. Öldürülen 3 teröristten birinin de sözde Ömeryan-Bagok bölge sorumlusu olduğu öğrenildi. Öte yandan, Tufan Kansuva operasyonunda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Evren Başçı (35) için memleketi Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Sefa köyünde tören düzenlendi. Töreninin ardından Mardin Valisi Mustafa Yaman şehidin babası Abidin Başçı'ya Türk bayrağı verdi. Baba Başçı, ''Vatan sağ olsun. Bayrak için can vermeye hazırız'' dedi.