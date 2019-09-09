TBB'den Diyarbakır'da oturma eylemi yapan annelere destek

TBB'den yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Elibol başkanlığında yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyetin Diyarbakır'da oturma eylemi yapan annelere destek ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, toplumun siyasileştiği, bir annenin evladının arkasından döktüğü gözyaşlarına, haykırışlarına bile siyasi yorum yapıldığı ifade edilerek, "Halbuki vicdan ve adalet duygusu, bir annenin feryadına her türlü siyasi düşünceden sıyrılarak bakabilmeyi gerektirir." denildi.

Annelerin, terör örgütünün kaçırdığı veya kandırdığı evlatlarını, bağırlarına basabilmek, yeniden kucaklayabilmek için geri istediği kaydedilen açıklamada, "Onlar anne, tüm niyet okumaları bir kenara bırakalım. Bu acılı ailelerin yaşadıklarını hissedelim. Onlara destek verelim. Biz anneleri desteklemek, cesaretli çıkışlarını dünyaya duyurmak için buradayız. Diyoruz ki, 'bir annenin evladına göz dikmiş teröristler, annelerden korkun'. Çünkü onlar koşulsuz sevgiyle karanlığı aydınlatacak, bu güzel ülkeye toplumsal huzur ve barış getirecekler." ifadelerine yer verildi.

HDP BİNASI ÖNÜNDE 'EVLAT NÖBETİ'NDE AİLE SAYISI 17 OLDU!

ÇOCUKLARI DAĞA KAÇIRILAN AİLELERİN HDP BİNASININ ÖNÜNDEKİ EYLEMİNE CANLI YAYINDA SALDIRI!