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'den 'da oturma eylemi yapan annelere destek

Çocukları dağa kaçırılan annelerinin İl Başkanlığı önündeki oturma eylemini destekleyen Türkiye Barolar Birliğinden (), "Bir annenin evladına göz dikmiş teröristler, annelerden korkun. Çünkü onlar, koşulsuz sevgiyle karanlığı aydınlatacak, bu güzel ülkeye toplumsal huzur ve barış getirecekler." açıklaması yapıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2019 16:05 Güncelleme Tarihi: 9.9.2019 16:11
TBB'den Diyarbakır'da oturma eylemi yapan annelere destek

TBB'den yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Elibol başkanlığında yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyetin Diyarbakır'da oturma eylemi yapan annelere destek ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, toplumun siyasileştiği, bir annenin evladının arkasından döktüğü gözyaşlarına, haykırışlarına bile siyasi yorum yapıldığı ifade edilerek, "Halbuki vicdan ve adalet duygusu, bir annenin feryadına her türlü siyasi düşünceden sıyrılarak bakabilmeyi gerektirir." denildi.

Annelerin, terör örgütünün kaçırdığı veya kandırdığı evlatlarını, bağırlarına basabilmek, yeniden kucaklayabilmek için geri istediği kaydedilen açıklamada, "Onlar anne, tüm niyet okumaları bir kenara bırakalım. Bu acılı ailelerin yaşadıklarını hissedelim. Onlara destek verelim. Biz anneleri desteklemek, cesaretli çıkışlarını dünyaya duyurmak için buradayız. Diyoruz ki, 'bir annenin evladına göz dikmiş teröristler, annelerden korkun'. Çünkü onlar koşulsuz sevgiyle karanlığı aydınlatacak, bu güzel ülkeye toplumsal huzur ve barış getirecekler." ifadelerine yer verildi.

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TBB'den Diyarbakır'da oturma eylemi yapan annelere destek
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