FETÖ il imamının cezası onandı

RGENEKON

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15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Yalova'daki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında "il imamı" olduğu belirlenerek tutuklanan sanık Aziz Küçükgök'ün yargılaması tamamlandı.FETÖ'yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan özel bir okulda yöneticilik yapan Küçükgök'e ilk dereceli mahkemenin verdiği 12 yıl 6 ay hapis cezası kararına sanık avukatı, Bursa Bölge Adliyesi 2. Dairesine itirazda bulundu. Ancak istinaf mahkemesi itirazı reddedince sanık avukatı bu kez Yargıtay 16. Ağır Ceza Mahkemesine başvurdu.Yargıtay 16. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan itiraz başvurusu reddedilerek, "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası yerinde bulunarak onandı.FETÖ yapılanmasına ve sanık Küçükgök'ün bu yapılanma içindeki pozisyonuna değinilen Yargıtay kararında, "2014-2015 yıllarında Yalova il imamı olan sanığın, örgütün hiyerarşik yapısı içerisindeki konum ve görevleri, sorumluluk sahalarında sevk ve idare ettiği örgütsel faaliyetlerin süre, önem ve yoğunluğu da gözetildiğinde örgüt yöneticisi olarak kabulünde bir isabetsizlik bulunmamakta" denildi.Ergenekon Davası eski mahkeme başkanlarından Hasan Hüseyin Özese, "FETÖ" üyeliği suçundan yargılandığı davada, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Özese, "Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.