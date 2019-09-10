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'dan gelip 'daki annelerin nöbetine katıldı... Okurken kandırıp 'a kaçırdılar oğlumu

’dan gelerek eyleme katılan , 10 ay önce üniversite öğrencisi 22 yaşındaki oğlu Özgür'ün, 'a kaçırıldığını söyledi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2019 19:01 Güncelleme Tarihi: 10.9.2019 19:19
Ordu'dan gelip Diyarbakır'daki annelerin nöbetine katıldı... Okurken kandırıp Irak'a kaçırdılar oğlumu

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine katılım sürüyor.

"PKK, çocuğumu geri ver!"

Ordu'dan gelen anne Latife Ödümlü de çocuğunun dağa kaçırılmasında HDP'nin aracı olduğunu söyleyerek, eyleme katılanlar arasında yer aldı.

"3 ARKADAŞIYLA BİRLİKTE KANDIRILDI"

Anne Latife Ödümlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dicle Üniversitesi (DÜ) Kimya Bölümü'nde okuyan ve 10 aydır haber alamadığı oğlu Özgür (23) için Ordu'dan gelerek oturma eylemine katıldığını belirterek, oğlunun üç arkadaşıyla kandırıldığını ve terör örgütüne katıldığını söyledi.

"IRAK SINIR KAPISINA GÖTÜREN ŞOFÖRÜ BULDUM"

Oğlunu bulmak için kapı kapı dolaştığını dile getiren Ödümlü, şöyle konuştu:
"Telefonla aradım, cevap vermedi. Buraya geldim, yurt dışına gittim. Kapı kapı dolaştım, oğlumu bulamadım. İki sefer bu binaya geldim. 'Çocuğumu siz götürdünüz.' dedim. Onlar, 'Biz götürmedik' dedi. Onu götüren şoförü buldum. Irak sınır kapısına kadar götürdüğünü söyledi. Ben de Kuzey Irak'a üç defa gittim. Mahmur'a gittim. Onu bulamadım. Çocuğumun arkadaşları da kayıp, onlar da gitmiş. Bu anneleri televizyonda gördüm. Ben de geldim. On aydır oğlumdan hiçbir haber alamıyorum."

Oğlu Mehmet Akar'ın dağa kaçırılmasından sorumlu tuttuğu HDP'nin il binası önünde 22 Ağustos'ta oturma eylemi başlatan Hacire Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta oğluna kavuşmuştu.

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