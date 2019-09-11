28 ilde 53 mahrem asker abisine gözaltı kararı

BUGÜN NELER OLDU

Konya'da FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanması ile onlara mahrem abilik yapan örgüt üyelerine yönelik 3 yıldır yürütülen soruşturmada, 28'i kod adıyla deşifre edilen 53 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. 13'ncü dalga olarak düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Listedeki şüphelilerden, örgütte genel müdür pozisyonunda bulunan Oğuz kod adlı Cihat Yıldız'ın örgütün Bursa Işıklar Askeri Lisesindeki mahrem yapısından sorumlu, Erkan Can'ın ise İstanbul'daki askeri yapılanmanın başındaki isimlerden olduğu öğrenildi. Müdür pozisyonundaki Ali Topağ ile Cem Yüksel'in Hava Harp Okulundan, Tahir kod adlı Atilla Küçük'ün Van- Hakkari Bölgesindeki Kara Kuvvetlerine bağlı askerlerden, Suat kod adlı Bülent Düzgün'ün de İstanbul'daki Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Boğaz Komutanlığındaki askerlerden sorumlu olduğu belirtildi. 18'i ByLock kullanıcısı olan zanlıların uzman doktor, diş hekimi, araştırma görevlisi, memur, öğretmen, hazine uzmanı, vergi müfettişi, mühendis, bilgisayar işletmeni, genlik ve spor ile kültür ve turizm uzmanı gibi mesleklerden oldukları tespit edildi.Malatya merkezli 9 ilde, örgütün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf subaylar ile meslekten ihraç edilen astsubayların bulunduğu 12 asker gözaltına alındı. Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, ByLock kullandıkları, örgüte ait kurumlarda çalıştıkları, yine örgüte ait dernek ve sendikalara üye oldukları, ayrıca Bank Asya'ya para yatırdıkları belirlenen 2'si öğretmen, 7'si esnaf 9 şüpheli gözaltına alındı.