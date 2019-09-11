Başkan Erdoğan Büyükşehir Belediye Başkanlarına hitap etti

TARAFSIZ YAKLAŞIM SERGİLEYECEĞİNİZE İNANIYORUZ

"Öncelikle 31 Mart seçimlerinde göstermiş olduğunuz başarılardan dolayı her birinizi tebrik ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Seçildiğiniz gün itibarıyla size oy versin vermesin herkese aynı yaklaşımda bulunacağınıza inanıyoruz. Bizler de sizlere aynı samimiyet ve hüsnü niyetle yaklaşıyoruz. Yaklaşacağız.

SİZLERLE OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM

Siyasi olarak farklı düşüncelere sahip olabiliriz. Ancak miletimizin ali çıkarları söz konusu olduğunda birlikte hareket edebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle terörle arasına mesafe koymuş başkanlarımızla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Her fırsatta söylediğim Tek millet, tek bayrak, tek vatan tek devlet tablosunun da burada bir yansıması olduğunu söylemekten de gurur duyuyorum.

Başkan Erdoğan'dan büyükşehir belediye başkanları toplantısında önemli mesajlar

İBB BAŞKANLIĞIMI ÖMÜR BOYU UNUTMAYACAĞIM ONURLU BİR GÖREV OLARAK GÖRDÜM

Büyük bir sorumluluğun altına girmiş bulunuyorsunuz. Belediye Başkanlığından gelmiş biri olarak sizleri en iyi anlayacak kişi olduğumu düşünüyorum. 1994 yılında kazandığım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ömür boyunca unutamayacağım bir onurlu görev olarak baktım.

HİZMET SÖZ KONUSU İSE KİMSENİN PARTİSİNE BAKAMAYIZ

Dolayısıyla sizlerin her biriyle şehirlerimizin sıkıntıları, çözümleri, hizmetleri konusunda birlikte olmamız gerektiğini söylemem gerekiyor. Hizmet söz konusu olduğunda hiçbir belediye başkanının partisine bakmadım. İzmir'den Van'a, Muğla'dan Diyarbakır'a kadar hangi şehrimizin ne gibi bir ihtiyacı varsa buna koşmayı görev bildik.

PARTİ AYRIMI YAPMAKSIZIN BÜYÜKŞEHİRLERİMİZİ İZLİYORUM

Parti ayrımı yapmaksızın Büyükşehir Belediyelerimizin durumlarını yakından izliyorum. Siyasi çekişmelerin geçici, buna karşılık ülke ve şehirlerimize yapılan hizmetlerin kalıcı olduğunu hiç unutmadık. Bundan sonra da aynı şekilde hareket edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Önemli olan, tüm belediye başkanlarımızın ve partilerimizin bu samimi sürece destek vermesidir.

POLEMİK SİYASETİ DEĞİL, ESER SİYASETİ ÜRETMELİYİZ

Ülkenin ve milletin menfaatleri söz konusu olduğunda toplumun fakrlı kesimlerini aynı noktada buluşturmak konusunda gerçekten samimi gayret gösterdik. Belediye hizmetleri gibi ülkemiz nüfusunun tamamını yakından ilgilendiren bir konuda bu yönde göstereceğimiz ortak çaba milletimize umut verecektir. Bu toplantının hedeflediğimiz bu yaklaşımın ilk adımı olmasını temenni ediyorum. Hepimizin bulunduğu yerler polemik siyaseti değil, eser siyaseti üretme yerleridir.

KAPININ ÖNÜNE KONAN, YUVASI BAŞINA YIKILAN VATANDAŞLARIMIZI ÜZÜNTÜ İLE TAKİP EDİYORUZ

Kapının önüne konan, canları yanan, yuvaları başlarına yıkılan insanların ahı üzerine ne siyaset ne adalet ne de hizmet bina edilemez. Son aylarda bazı belediyelerimizde yaşanan hadiseleri üzüntü ile takip ediyoruz. Bizler İBB başına geldiğimizde bir tek kişinin dahi ekmeğiyle oynamadık. Kimseyi ekmeğinden aşından etmedik. Ne araçlarla ne personelle uğraşmadık.

Sizlere mevladan başarılar diliyorum. Teşrifleriniz için her birinize başarılar diliyorum.