Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > HDP il binası önünde eylem yaparken babasının ölüm haberini aldı

il binası önünde eylem yaparken babasının ölüm haberini aldı

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'de il binasına gelerek oturma eylemi başlatan ilk aile olan Şahap Çetinkaya'nın kardeşi hastanede hayatını kaybetti. 'Başlarım sizin Kürdistan davanıza' diyerek eylemin sembol ismi haline gelen , eylem sırasında babasının ölüm haberini alınca fenalaştı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2019 14:30 Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 15:06
HDP il binası önünde eylem yaparken babasının ölüm haberini aldı

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen Şahap Çetinkaya'ya yeğeni Aysel Bozkurt da destek vermiş, Bozkurt HDP'lilerle girdiği tartışmada 'Başlarım sizin Kürdistan davanıza, sizin çocuğunuz hangi özel okulda okuyor, eşiniz hangi plajda' diyerek eylemin sembol ismi haline gelmişti. Amcasına destek vermek için bugün de HDP il binası önüne gelen Bozkurt, hastanede tedavi gören babasının ölüm haberini aldı. Babası Celal Çetinkaya'nın ölüm haberini alan Aysel Bozkurt, sinir krizleri geçirip fenalaştı.

HDP il binası önünde feryadı yürekleri dağlayan Aysel Bozkurt, sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi. Bozkurt, sakinleştikten sonra cenaze işlemleri için taksi ile hastaneye gitti.

DİYARBAKIR'DA ANNELERE DESTEK BÜYÜYOR! "OĞLUMUN TERÖRİST OLMASINI İSTEMİYORUM" EVLATLARIMIZI GERİ VERİN! ANNELERİN İSYANI DALGA DALGA BÜYÜYOR KANSER HASTASI ANNENİN HDP İSYANI: BEN ÇOCUKLARIMI ONLAR İÇİN DOĞURMADIM!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
HDP il binası önünde eylem yaparken babasının ölüm haberini aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN