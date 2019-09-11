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Sınır hattına beton blok sevkiyatı

’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge için Müşterek Harekat Merkezi’nin kurulduğu ’nın Akçakale ilçesinin sınır hattına beton bloklar sevk edildi. 4 TIR ile sınıra sevk edilen beton bloklar ile TSK’nın mevcut mevzilerindeki nöbet kulübelerinin güçlendirileceği belirtildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2019 11:37 Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 12:18
Sınır hattına beton blok sevkiyatı

Fırat'ın doğusunda kalan terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki bölgenin güvenli hale getirilmesi için Türkiye ile ABD tarafından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 12 Ağustos günü Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Merkezin çalışmalara başlamasının ardından Türk ve ABD askerleri 3 kez havadan, geçer Pazar günü ise karadan ortak devriye faaliyeti yaptı.

TÜRK VE ABD ASKERLERİNDEN SINIRDA İNCELEME

NÖBET NOKTALARI İÇİN GÜÇLENDİRİLMİŞ BETON SEVKİYATI

Hareketliliğin her geçen gün arttığı, ABD'li Merkez ve Avrupa Kuvvetler Komutan yardımcısı olan iki korgeneralin gelişi öncesi Akçakale sınırında da yoğunluk yaşandı. Askeri araçların öncülük ettiği üzerinde beton bloklar yüklü olan 4 TIR, terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Telabyad sınırına sevk edildi. Beton blokların, TSK'nın mevcut mevzilerindeki nöbet kulübelerinin güçlendirilmesi için sevk edildiği belirtildi.

Öte yandan beton blokların sevk edildiği sırada teröristlerin kontrolündeki Telabyad'ın iç kesimlerinden yükselen yoğun duman Türkiye sınırından da görüldü.

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Sınır hattına beton blok sevkiyatı
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