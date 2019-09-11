Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Sosyal medya üzerinden şehit ailelerine hakaret eden zanlı gözaltına alındı

üzerinden şehit ailelerine hakaret eden zanlı gözaltına alındı

üzerinden şehit ailesine hakaret eden ve etnik ayrımcılık yapmak amacıyla çektiği hakaret içerikli videoları yayınlayan zanlı polis ekiplerince 'nda gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2019 22:15 Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 22:18
Sosyal medya üzerinden şehit ailelerine hakaret eden zanlı gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, sosyal medya üzerinden Bahoz Erdal adını kullanarak şehit ailesine hakaret eden ve etnik ayrımcılık yapmak amacıyla çektiği hakaret içerikli videoları yayınlayan şahsın kimliği tespit edildi. İ.H.S. isimli şahsın Zeytinburnu'nda ikamet ettiğini belirleyen ekipler operasyon için düğmeye bastı. İ.H.S. bugün Zeytinburnu'nda yakalanarak gözaltına alındı.

KIZ KARDEŞTEN KAN DONDURAN SÖZLER
Polis ekipleri İ.H.S.'nin yaşadığı eve giriş yaptığı sırada şüphelinin kız kardeşi olduğu belirlenen H.K.S. isimli şahıs polis ekiplerine fiziksel müdahalede bulunduğu öğrenildi. H.K.S.'nin polis ekiplerine, "Katiller bir oğlum var onu yetiştirip PKK'ya yollayacağım. Sizleri öldürteceğim. Her gün PKK'ya dua ediyorum. Her gün birçok polis gebertsin diye" dediği öğrenildi. Polislere yönelik hakaret içerikli sözler sarf eden H.K.S. de ekipler tarafından gözaltına alındı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sosyal medya üzerinden şehit ailelerine hakaret eden zanlı gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN