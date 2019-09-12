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Bakan Berat Albayrak'tan 'da önemli mesajlar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 10. yıl davetinde konuştuuyor. İşte Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar.

Giriş Tarihi: 12.9.2019 17:40 Güncelleme Tarihi: 12.9.2019 18:02
Bakan Berat Albayrak'tan İstanbul'da önemli mesajlar

Geçmişteki başarıları tekdir etmekle birlikte bunları geleceğe taşımalıyız. Göçlerin arttığı ve küresel mücadelelerin yaşandığı bu zorlu konjonktürden geçerken ülkemizin en az düzeyde etkilenmesi için ihtiyatlı politikalarımızı sürdürüyoruz. Çok sayıda tedbir setini devreye aldık.

YAPISAL REFORM SÜRECİNİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ

Bugün şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bu etki ve dalgalanmalara karşı Türkiye en iyi korunma alanlarından biri olmuştur. Ayakları yere basan Yeni Ekonomi Programında bir yılı geride bıraktık. Program kapsamındaki güçlü yapısal reform sürecini kararlılıkla sürdürüyoruz. Elde ettiğimiz kazanımları inşallah 2020 yılında çok daha ileriye taşıyacağız.

TEK HANELER UFUKTA GÖRÜNDÜ

Özellikle yılın ikinci yarısındaki rahatlamayla yılı pozitif bir büyüme rakamıyla inşaAllah kapatacağımıza inanıyoruz. Yıllık tüketici enflasyonu yüzde 25.2 seviyesinde 2019 Ağustos ayında yüzde 15 seviyesine geriledi. Ve önümüzdeki Eylül endeksleri, projeksiyon ve tahminler tek haneli hem ÜFE hem TÜFE'de tek haneli rakamları yakalayacağımızı gösteriyor.

Yılın sonuna da hedeflerimizden daha iyi bir performansla ulaşacağız.

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Bakan Berat Albayrak'tan İstanbul'da önemli mesajlar
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