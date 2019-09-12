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Başkan Erdoğan'dan "" mesajı

Başkan , darbesinin yıldönümüne ilişkin Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Giriş Tarihi: 12.9.2019 18:50 Güncelleme Tarihi: 12.9.2019 19:15
Başkan Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı

Başkan Erdoğan'ın mesajı şöyle:

"Üzerinden 39 yıl geçmesine rağmen hala utançla hatırladığımız #12Eylül, demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır. O karanlık günlerde haksız şekilde darbecilerin zulmüne uğrayan, işkence gören, idam edilen tüm vatandaşlarımızı saygıyla ve rahmetle yad ediyorum.

Bu millet, bir daha asla yeni 27 Mayıs'ların, #12Eylül'lerin, 28 Şubat'ların, 15 Temmuz'ların yaşanmasına izin vermez. Bizler de her zaman darbelerin karşısında durmuş bir siyasi kültürün temsilcileri olarak Milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz."

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Başkan Erdoğan'dan "12 Eylül" mesajı
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