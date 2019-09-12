Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 6 yıl 3 ay hapis cezası

sanığı eski komiser yardımcısına 6 yıl 3 ay hapis cezası

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) davasında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski komiser yardımcısına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2019 11:50 Güncelleme Tarihi: 12.9.2019 11:55
FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Cabbar Erdoğan ve avukatı katıldı.

Sanık Cabbar Erdoğan savunmasında, FETÖ/PDY ile bağlantısının olmadığını iddia ederek, "Örgüt elebaşının talimatı ile Bank Asya'ya para yatırmadım. ByLock programını kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanığın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, eski komiser yardımcısı sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 6 yıl 3 ay hapis cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN