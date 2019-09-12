PKK/KCK terör örgütüne darbe

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmalar neticesinde; Muş'un Şenyayla Bölgesinde 9 Eylül 2019 günü icra edilen Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Serdal Uyanık 2019/307 operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında yapılan temas araması faaliyeti neticesinde; uzaktan komutalı EYP düzeneği, çok miktarda gıda malzemesi ve pil, muhtelif cins ve miktarda giyecek ve yaşam malzemesi, çeşitli tıbbi ilaç ele geçirilmiş olup, adli tahkikata başlanıldı" denildi.