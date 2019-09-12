Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > PKK/KCK terör örgütüne darbe

/ terör örgütüne darbe

'un Şenyayla kırsalında terör örgütü /'ya yönelik jandarma ve polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneği ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2019 10:51 Güncelleme Tarihi: 12.9.2019 10:52
PKK/KCK terör örgütüne darbe

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmalar neticesinde; Muş'un Şenyayla Bölgesinde 9 Eylül 2019 günü icra edilen Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Serdal Uyanık 2019/307 operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında yapılan temas araması faaliyeti neticesinde; uzaktan komutalı EYP düzeneği, çok miktarda gıda malzemesi ve pil, muhtelif cins ve miktarda giyecek ve yaşam malzemesi, çeşitli tıbbi ilaç ele geçirilmiş olup, adli tahkikata başlanıldı" denildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
PKK/KCK terör örgütüne darbe
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN