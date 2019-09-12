Uğur Dündar’a “okuma” cezası

BUGÜN NELER OLDU

Gazeteci Uğur Dündar hakkında 2014'te yazdığı bir köşe yazısında AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada verilen 11 ay 20 günlük hapis cezası, kitap okuma yaptırımına çevrildi. Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Dündar katılmazken, avukatları hazır bulundu. Davayı karara bağlayan mahkeme, Uğur Dündar'ı üzerine atılı "hakaret" suçunu işlediğinin sabit görüldüğü gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Dündar daha önceden kasıtlı suçtan mahkum olduğu için hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına yer olmadığına hükmetti. Dündar'ın yaşı, kişiliği, sosyal durumu ile duyduğu pişmanlığı dikkate alan mahkeme, verilen hapis cezasını TCK'nın "Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar" başlıklı 50. maddesine göre seçenek yaptırıma çevirdi. Bu kapsamda, Dündar, mahkum olduğu cezanın yarısı kadar olan 5 ay 25 gün süreyle haftada en az 2 saat olmak kaydıyla mesai saatleri içerisinde Yüksek Öğretim Kurumları kütüphanesinde "şerefe karşı suçlar" ile ilgili makale, tez ve kitap okuyacak.