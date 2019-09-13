İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince '5607 sayılı kanuna muhalefet' konusunda yürütülen çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

H.İ. isimli şüphelinin yasadışı yollarla Türkiye'ye soktuğu kol saatleri ve gözlükleri İstanbul Eminönü'nde bulunan Kapalıçarşı'da satışa sunduğu, han içerisinde showroom mağazasının olduğu yönünde ihbar üzerine harekete geçildi. Ekipler şüphelinin mağazaya gelen müşterileri iş hanının arkasında bulunan tabelasız ve numarasız bir işyerine götürdüğü tespit edildi. Burada iş hanının çatı katında bir depoda kaçak ürünlerin muhafaza edildiği öğrenildi.

Emniyetten nefes kesen operasyon! Saniye saniye görüntülendi...

Alınan arama kararına istinaden Fati ilçesinde bulunan 3 iş yeri ve 1 depoya eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli yakalanırken yapılan aramalarda piyasa değeri 600 bin lira olan 1813 adet çeşitli markalarda kol saati ve 248 adet gözlük ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar hakkında '5607 sayılı kanuna muhalefet' suçu kapsamında adli işlem uygulanırken işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.