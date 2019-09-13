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'li eski Belediye Başkanı Özgökçe'nin yargılandığı dava ertelendi

İçişleri Bakanlığınca hakkında yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 'li Van Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında milletvekilliği döneminde "Terör örgütü PKK propagandası yapmak" suçundan açılan davanın duruşması görüldü.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2019 11:59 Güncelleme Tarihi: 13.9.2019 12:21
HDP'li eski Belediye Başkanı Özgökçe'nin yargılandığı dava ertelendi

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Ertan katılmadı.

Mahkeme heyeti, dava dosyasının, eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın gözaltına alındığı gün yapılan izinsiz gösteriye katılan Ertan'ın terör örgütü lehine atılan sloganlara eşlik ettiği gerekçesiyle açılan dosyayla birleştirilmesine ve Ertan'ın siyasi dokunulmazlığının devam edip etmediğinin belirlenmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yazı yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, HDP'li Ertan'ın 5 Mart'ta "Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı belirtilmiş, 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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HDP'li eski Belediye Başkanı Özgökçe'nin yargılandığı dava ertelendi
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