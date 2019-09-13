PKK’lı hainlerden sivillere bomba 7 şehit 10 yaralı

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Güvenlik güçlerinin yurtiçi ve sınır ötesinde düzenlediği etkin operasyonlar ile tükenme noktasına gelen bölücü terör örgütü PKK yine sivilleri hedef aldı. Hain saldırı dün 18.30 sıralarında Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında gerçekleşti. Evlerine dönmekte olan orman işçilerini taşıyan 2 pikap ile bir traktörün yer aldığı konvoy Ağaçkorur mevkisine geldiğinde, teröristlerin daha önce yola döşedikleri el yapımı bomba uzaktan kumanda ile patlatıldı.Bu sırada kontrolden çıkan bir araç, şarampole yuvarlandı. Köylülerden 7'si şehit düşerken, 10'u da yaralandı. Hayatını kaybedenlerden 4'ünün isimlerinin Abidin Yıldız, Siracettin Yıldız, Ömer Yıldız ve Ahmet Ay olduğu bildirildi. Saldırının faillerinin yakalanabilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.Hain saldırı üzerine Diyarbakır'a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaralıları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti. Soylu, şehit olan 7 vatandaş için başsağlığı dileğinde bulundu. 10 yaralıdan birinin taburcu edildiğini belirten Soylu, 2 yaralının ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü, diğerlerinin durumunun iyi olduğunu kaydetti. Soylu, saldırının hesabının bölücü teröristlerden sorulacağını da söyledi.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, saldırıyla ilgili Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'ndan bilgi aldı. Erdoğan, faillerin yakalanması için tüm imkânların seferber edileceğini, konunun takipçisi olacağını ifade etti. Başkan Erdoğan, şehitlerin ailelerini de telefonla arayarak başsağlığı diledi.