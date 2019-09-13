Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Zonguldak'ta terör operasyonu

'ta terör operasyonu

'ta yasa dışı sol terör örgütlerininin propagandasını yaptıkları, suçu ve suçluyu övdükleri iddiasıyla 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2019 09:41 Güncelleme Tarihi: 13.9.2019 09:57
Zonguldak'ta terör operasyonu

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütsel faaliyetlere yönelik soruşturma kapsamında 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, "sol terör örgütlerinin propagandasını yapmak", "suçu ve suçluyu övmek" suçlamasıyla M.K, N.Ç. ve Ü.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde bulunan bilgisayar ve örgütsel dokümanlara el kondu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Zonguldak'ta terör operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN