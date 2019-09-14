Atıklar öğrencilere defter oldu

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Esenler'de geri dönüşüm tesislerinde atıktan elde edilen defterleri öğrencilere dağıttı. Esenler Belediyesi tarafından Hasip Dinçsoy İlkokulu'nda düzenlenen Defter Dağıtım Töreni'ne katılan Erdoğan, belediyenin geri dönüşümle ilgili yaptığı çalışmaların sergilendiği okul bahçesini gezerek atıktan elde edilen ürünleri inceledi. Erdoğan, geri dönüşüm kumbarası, atık yağdan elde edilen deterjan, atık pil değerlendirme kutusu ve Mavi Kapak Projesi'ne ilişkin Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'dan bilgi aldı. Esenler'deki bütün okullarda atıktan elde edilen defterlerin öğrencilere ücretsiz dağıtıldığını öğrenen Erdoğan, "Başkanım sizi tebrik ediyorum. İnşallah bütün ilçelerimize, Türkiye'mize örnek olsun" dedi. Ziyaret ettiği bir sınıfta öğrencilere "Sizin okulunuzun bir özelliği var, nedir?" diye soran Emine Erdoğan'a, öğrenciler "Sıfır atık" yanıtını verdi. Emine Erdoğan, öğrencilerden sıfır atık projesine destek olmaları için evde anne ve babalarını çöpleri ayrıştırmaları konusunda uyarmalarını istedi. Erdoğan, geri dönüşüm tesislerinde atıktan elde edilen defterleri öğrencilere dağıttı.