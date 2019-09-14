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TürkiyeBarolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu dün Sivas'ta Kurtuluştan Kuruluşa 100. Yılında Sivas Kongresi Uluslararası Hukuk Kurultayı ve Sempozyumu'nun ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan anneleri desteklediklerini söyleyen Feyzioğlu, "Annelerden korksun herkes" dedi. Annelere "Gidin devletin kapısında bekleyin" diyenlere tepki gösteren Feyzioğlu, şunları kaydetti: "Elbette devletin de sorumluluğu ama anneler çocuklarına hiçbir zarar gelmeden, o faşist, o kanlı örgütün elindeki evlatlarının serbest bırakılmasını istiyorlar. Biz neye kızıyoruz biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne her fırsatta laf sokuşturanlar, bir cümle PKK'ya, DHKP-C'ye laf söylesinler ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vurmanın, bazıları için dayanılmaz bir çekiciliği var. PKK'ya laf söyleyin dediğimizde tık yok. DHKP-C'ye laf söyleyin dediğimizde tık yok.""Biz kararlıyız. Teröriste terörist, terör örgütüne terör örgütü diyemeyenle bizim işimiz falan yok" ifadesini kullanan Feyzioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Terör suçlusu olduğu iddia edilenin, adil yargılanma hakkını savunan da biziz. Çünkü kimin terörist kimin terörist olmadığı ancak adil bir yargılama sonucunda ortaya çıkar. Bunu bilerek söylüyoruz ama PKK'nın bir terör örgütü olduğuna şüphe var mı? PKK'ya yarım ağız bile kınama yapamayanların Türkiye Cumhuriyeti'ne sürekli laf sokuşturmasını samimi bulmuyoruz."