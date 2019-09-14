Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Çankırı'da deprem meydana geldi! Ankara'da da hissedildi

Son dakika: Çankırı'da deprem meydana geldi! Ankara'da da hissedildi

Çankırı'da son dakika korkutan depremler meydana geldi! Saat 09.00'da 4.7 büyüklüğündeki depremin Ankara'da da hissedildiği belirtildi. Merkez üssü Çerkeş olan depremin ardından aynı bölgede 3 dakika sonra bir deprem daha meydana geldi. 4.7 ve 4.8 büyüklüğündeki depremler büyük paniğe neden oldu.

Giriş Tarihi: 14.9.2019 09:14 Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 09:54
Son dakika: Çankırı'da deprem meydana geldi! Ankara'da da hissedildi

Çankırı'da 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkes ilçesinde, saat 09.00'da 4,7 büyüklüğünde, 09.03'te ise 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntıları kaydedildi.

İlk depremin 13,66 kilometre, ikinci depremin ise 4,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Depremler Ankara ve diğer çevre illerde de hissedildi.

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA:

Büyüklük olarak çok ciddi bir deprem değil. Biz arkadaşlarımızla dikkatle izliyoruz.

İlk bilgilere göre bir olumsuzluk bulunmadığına işaret eden Aktaş, "Vatandaşların tedirgin olmamaları gerekir. Şu ana kadar bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor." dedi.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı da geçmişte ilçede büyük bir deprem olduğunu belirterek, vatandaşların ilk anda tedirginlik yaşadığını ancak herhangi bir sorun bulunmadığını kaydetti.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada 'Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saat 09.00'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz' denildi.


GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Çankırı'da deprem meydana geldi! Ankara'da da hissedildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN