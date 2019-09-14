Son dakika: Çankırı'da deprem meydana geldi! Ankara'da da hissedildi

Çankırı'da 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkes ilçesinde, saat 09.00'da 4,7 büyüklüğünde, 09.03'te ise 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntıları kaydedildi.

İlk depremin 13,66 kilometre, ikinci depremin ise 4,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Depremler Ankara ve diğer çevre illerde de hissedildi.

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA:

Büyüklük olarak çok ciddi bir deprem değil. Biz arkadaşlarımızla dikkatle izliyoruz.



İlk bilgilere göre bir olumsuzluk bulunmadığına işaret eden Aktaş, "Vatandaşların tedirgin olmamaları gerekir. Şu ana kadar bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor." dedi.



Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı da geçmişte ilçede büyük bir deprem olduğunu belirterek, vatandaşların ilk anda tedirginlik yaşadığını ancak herhangi bir sorun bulunmadığını kaydetti.



AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ



AFAD'dan yapılan açıklamada 'Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saat 09.00'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz' denildi.