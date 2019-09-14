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merkezli terör operasyonu! İl Eşbaşkanı da tutuklandı

merkezli 6 ilde / terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden Van İl Eşbaşkanı Yadişen Karabulak’ın da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2019 09:10 Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 09:11
Van merkezli terör operasyonu! HDP İl Eşbaşkanı da tutuklandı
Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, KCK çatısı altında olan ve örgütün yasama organı DTK yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 23 şüpheliye yönelik Van merkezli Diyarbakır, Ağrı, Iğdır, Bitlis ve Hakkâri illerinde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında ise; 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 25 adet fişek, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokumanlar ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen 22 şüpheliden biri cumhuriyet savcılığından serbest, 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. HDP İl Eşbaşkanı Yadişen Karabulak, HDP İl Yönetim Kurulu Üyesi Nesibe Akdağ, HDP İl Yönetim Kurulu Üyesi Sait Kılıç ile Dilan Yıldız, Fikret Doğan ve İbrahim Sungur isimli şahıslar ise tutuklandı.
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Van merkezli terör operasyonu! HDP İl Eşbaşkanı da tutuklandı
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