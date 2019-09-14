Vatandaş gelince darbeciler kaçtı

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'nün15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 521 kişinin yargılandığı davada, FETÖ'cü askerler tarafından zorla darbe bildirisi okutulan TRT spikeri Tijen Karaş müşteki sıfatıyla ifade verdi. Karaş, 23.00 haberlerine hazırlanırken darbecilerin gelip "yere yatın" diye bağırdıklarını ifade ederek, "Ellerimizi kelepçelediler. Yarbay Ümit Gençer, telefonundaki bildiriyi benim okumamı istedi. 'Okuyamam, bunu bana yapmayın' dedim. Daha sonra metni prompter'a aktardılar. Stüdyoya indiğimizde yarbay çaprazımda silahını bana doğrultarak bekledi. Ben tekrar tekrar okudum. Bir müddet sonra bayılacak gibi oldum. Bir müddet sonra Allahu Ekber sesleriyle yüzlerce vatandaş stüdyoya akın etti ve darbeciler binayı terk etti."