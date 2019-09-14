Yıldırım düştü: 7 asker yaralı

BUGÜN NELER OLDU

İzmirFoça'daki 7'nci Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı arazisine dün saat 08.30 sıralarında yıldırım düştü. Eğimde olan askerlerden 7'si yaralanırken, yaralı askerler Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayakta tedavisi yapılan askerlerden 3'ü taburcu edildi. 4 asker ise Menemen Devlet Hastanesine sevk edildi. Foça Kaymakamı Ali Çetin, askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu, hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi. Kaymakam Çetin, yıldırımın eğitimdeki askerlerin üzerine değil yakınlarındaki bölgeye isabet ettiğini de kaydetti.