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düştü: 7 asker yaralı

Giriş Tarihi: 14.9.2019
İzmir Foça'daki 7'nci Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı arazisine dün saat 08.30 sıralarında yıldırım düştü. Eğimde olan askerlerden 7'si yaralanırken, yaralı askerler Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayakta tedavisi yapılan askerlerden 3'ü taburcu edildi. 4 asker ise Menemen Devlet Hastanesine sevk edildi. Foça Kaymakamı Ali Çetin, askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu, hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi. Kaymakam Çetin, yıldırımın eğitimdeki askerlerin üzerine değil yakınlarındaki bölgeye isabet ettiğini de kaydetti.
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Yıldırım düştü: 7 asker yaralı
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