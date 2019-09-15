Ak parti, muhalefetin ‘gerilim’ oyununu bozacak

BUGÜN NELER OLDU

Yenidönemde AK Parti, parti kuruluş dönemindeki eylem, söylem ve reflekslerine geri dönmeye başlayacak. Parti, grup, teşkilatlar ve bakanlık daha kapsayıcı bir dil kullanacak. Genel olarak söylemlerde bir değişiklik olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanlarını kabulü bunun ilk örneklerinden biri olarak görülüyor. Erdoğan'ın önümüzdeki dönemde muhalefeti şaşırtacak başka adımlar da atacağı belirtiliyor. Yargı paketi gibi önemli düzenlemeler de Meclis'in açılması ile birlikte gündeme gelecek. Bu kapsamda da bazı önemli değişikler yapılması planlanıyor. Yeni dönemde aynı zamanda muhalefet tarafından keskinleştirilmeye çalışılan kutuplaşmayı önleyici, ortamı yumuşatıcı politikaların daha gözle görülür hale gelmesi bekleniyor. Ekonomide faizler ve enflasyonun düşmesi, alım gücünün yükselmesi, büyüme rakamlarının yanısıra toplumdaki yumuşamanın, yeni oluşumların başarısızlığı, hedeflerine ulaşamaması anlamına gelecek.