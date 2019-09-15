Annelerin feryadı HDP’yi boğacak

BUGÜN NELER OLDU

MHP lideri Devlet Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından Milliyetçi Hareket Partisi'nin kazandığı büyükşehir ve il belediyeleri için düzenlediği teşekkür ziyaretleri kapsamında Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan'ı ziyaret etti.Bayburt'taki konuşmasına teşekkürle başlayan Bahçeli, "Yola çıkan hizmet kervanımız durmayacak, yola devam edecektir. İhanet, imanın karşısında duramaz, zaferler susanın ve sövenin değil nice badireden çıkan Türk halkına yazılmıştır" ifadelerini kullandı. CHP ve HDP'nin bir arada hareket ettiğini vurgulayan Bahçeli şunları söyledi:Diyarbakır'a gidip bölücü ve terör sevici sözde belediye başkanlarına destek veren, hukuki ve meşru idari tasarrufu gaflet ve dalalet olarak yaftalayan bir anlayışın Türkiye'ye vereceği hiçbir şey yoktur. Bunların bildiği, Yenikapı'ya hizmet aracı sergisi açmaktır. Buradaki maksat da esasen 7 Ağustos Yenikapı ruhunu zedelemek, HDP ve PKK ile kirli ortaklığı gizlemeye tevessül etmektir.Anaların haklı gözyaşları CHP ve HDP'yi zora sokmuştur. CHP itiraz etse de sıra Fırat'ın doğusuna gelmiştir. Türk milleti zilleti muhakkak alt edecektir, bunun başka çaresi yoktur. Sığınmacı akınıyla ülkemizi tehdit edenler ters köşeye yatacaktır. Cumhur İttifakı'nı siyasi hesap yapmadan, inançla ve samimiyetle yaşatacağız.HDP demek PKK demektir. HDP demek cinayet, cehalet ve cürüm demektir. HDP demek Türkiye'ye kurulmuş tuzak, kaldırılmış hançer demektir. Anaların feryat figanları terörist temin merkezi HDP'yi boğacaktır. Mazlumların ahı zalimleri berbat edecek, hepsini birden yakıp küle çevirecektir.Bugünkü CHP, Atatürk'ün CHP'siyle yollarını ayırmış, Kandil muhipliğine, Pensilvanya muhbirliğine soyunmuştur. CHP, emperyalizmin gece bekçisi, Türkiye düşmanlarının kule nöbetçisidir.HDP'yle yatan CHP, PKK'yla kalkmış, YPG'yle kader ortaklığı yapmıştır. Bu karanlık ilişkinin neresinde Kuvayi Milliye'nin izi vardır? Bu CHP'nin neresi aziz Atatürk'ün emanetine benzemektedir. İstiyorlar ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çöksün, hükümet gitsin, Türkiye tökezleyip düşsün.CHP Genel Başkanı, 'Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor' iddiasındadır. Aslında savrulan kendisi ve partisidir. Ne yazık ki bu yalın gerçeğin farkında bile değildir. Bu savrulmanın rotası direkt uçuruma açılmaktadır.Sözde otomobil israfıyla meşgul olanlar, anaların israf olmuş yıllarını, milli bekayı imha etmek isteyen şerefsizleri nasıl görmezler, nasıl bilmezler? CHP'nin HDP'ye diyet ödediği, verdiği siyasi borç senetlerinin altında ezildiği çok açıktır. CHP'nin yılan yuvasında gelecek hayali kurması, teröristlere sevimlilik ve şirinlik yapması affedilemez bir çürümedir.Partisinden istifasıyla tıynetine ve kulağına fısıldanan gizli gündeme uygun olanı yapan Serok Ahmet, ikide bir başını kaldıran ve geçmişte kozmik odayı kozmetik odaya çevirip FETÖ'yü buraya sokan şahıs, ne yapsa boş ne söylese boşunadır.