‘Ata Tohumu’ çalışmaları hızlandı

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği "Ata Tohumu" projesi ile ilgili çalışmalar kapsamı genişletilerek devam ediyor. Ata tohumu fidelerinin önümüzdeki yıldan itibaren, isteyen vatandaşlara bedava verileceğini belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Türkiye genelinde ata mayalarını topladığını söyledi. Saraçoğlu, beslenme alışkanlığının çok önemli olduğuna dikkat çekerken, çocuklara sağlıklı beslenmeleri için tarhana çorbası içirilmesini önerdi.Medya temsilcileriyle bir araya gelen Prof. Dr. Saraçoğlu, yerel çeşitlerin kayıt altına alınması, üretilmesi ve pazarlanmasına dair yönetmeliğin 3 Eylül 2019'da yayımlandığını hatırlatarak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bu düzenlemenin bir milat olduğunu ifade eden Saraçoğlu, "Tohumu kaybetmek hem beslenme kültürünü hem de geleceğini kaybetmektir. Yerel tohumlarımız bizim milli kaynaklarımızdır. Bunları korumak milli görevdir ve milli güvenliğimizle ilgilidir. Tohum biyolojik bir silahtır aynı zamanda. Onun genetik yapısını öyle bir değiştiririm ki ileride siz onu tüketmeye başladıktan sonra MS, kanser, hipertansiyon, diyabet gibi metabolizma hastalıklarına da yakalanabilirsiniz. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti devleti bu konuda tedbirlerini fazlasıyla alıyor ve bu bir milli güvenlik meselesidir" diye konuştu.