Bu dik duruş dalga dalga yayılmalıdır

Diyarbakır
annelerine destek ziyaretine giden aşiret liderleri SABAH'a konuştu:
Kadim Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Rasim Aslan:
Gezi ve
orman yangınları gibi meselelerde beklemeksizin
insanları toplayıp yürüyüşe
geçenler, insanların gözünde sözde
insan hak ve özgürlüklerini kuruduklarını
beyan eden şahıslara soruyorum.
Yüreği ve hayatı yanan bu genç neslin ve ailelerinin yanan bir ağaç kadar bunların yanında bir değeri yok mudur.
Neredesiniz?
Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Platformu Başkanı Abdulvasi Yaz:
Diyarbakır'da anneler, PKK illetine karşı görülmemiş bir cesaret örneği sergiliyor. Kandil ve destekçileri bu eylem karşısında büyük bir şok yaşıyor.
Bu dik duruş dalga dalga yayılmalı.
Böylece 40 yıldır acı, kan ve gözyaşı yaşatan PKK illetinden kurtulabiliriz.
Batman Hamidiler aşiretinin lideri Sebahattin Hamidi:
Annelerin bu cesaretli
direnişini daima destekliyoruz.
Hiçbir güç anne ve babayı evlatlarından koparmaya ne hakkı var ne de gücü var.
Annelerin seslerine benzer sesler yükselmedikçe yapılan alışkanlıklar devam edecek. Dolayısıyla çocukları dağda bulunan annelerin Diyarbakırlı annelerinin yaptığı gibi seslerini yükseltmelidir.
SUSKUN KALMAK ŞEYTANLIK
Alan aşireti lideri Şaban Kahraman:
Biz oraya kanaat önderleri
ile gittik. Çok duygusal bir ortam vardı.
Kendilerine destek olduklarını söyledik.
Ve ellerini öptük. Herkesin destek olmasını isteriz.
Hakkari Jirki aşiretinin ileri gelenlerinden Mehmet Adıyaman:
Var gücümüzle
devletimizin verdiği
mücadelenin
ve bu kutsal annelerimizin yanındayız.
Kejikan aşireti Lideri Mehmet Kıran:
Ailelerin haklı isyanına suskun
kalmak şeytanlıktır. Yanlarındayız
Şanlıurfa Siyale aşireti lideri Akçakale eski Belediye Başkanı Feyyaz Gündoğan:
40 yıldır süren bu terör belasından
artık kurtulmalıyız. Biz de çok
bedel ödedik, 60'a yakın arkadaşımızı
şehit ettiler. Tüm aşiretleri, annelere
destek olmaya çağırıyorum.
İzol aşireti lideri Abdullah Yalçın:
Kıvılcımı yakan annemizin ellerinden öpüyorum. O, sessiz çoğunluğun sesi olmuştur. Ciğeri yanan ailelere destek çıkma zamanı.