Bu dik duruş dalga dalga yayılmalıdır

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakırannelerine destek ziyaretine giden aşiret liderleri SABAH'a konuştu:Gezi veorman yangınları gibi meselelerde beklemeksizininsanları toplayıp yürüyüşegeçenler, insanların gözünde sözdeinsan hak ve özgürlüklerini kuruduklarınıbeyan eden şahıslara soruyorum.Yüreği ve hayatı yanan bu genç neslin ve ailelerinin yanan bir ağaç kadar bunların yanında bir değeri yok mudur.Neredesiniz?Diyarbakır'da anneler, PKK illetine karşı görülmemiş bir cesaret örneği sergiliyor. Kandil ve destekçileri bu eylem karşısında büyük bir şok yaşıyor.Bu dik duruş dalga dalga yayılmalı.Böylece 40 yıldır acı, kan ve gözyaşı yaşatan PKK illetinden kurtulabiliriz.Annelerin bu cesaretlidirenişini daima destekliyoruz.Hiçbir güç anne ve babayı evlatlarından koparmaya ne hakkı var ne de gücü var.Annelerin seslerine benzer sesler yükselmedikçe yapılan alışkanlıklar devam edecek. Dolayısıyla çocukları dağda bulunan annelerin Diyarbakırlı annelerinin yaptığı gibi seslerini yükseltmelidir.Biz oraya kanaat önderleriile gittik. Çok duygusal bir ortam vardı.Kendilerine destek olduklarını söyledik.Ve ellerini öptük. Herkesin destek olmasını isteriz.Var gücümüzledevletimizin verdiğimücadeleninve bu kutsal annelerimizin yanındayız.Ailelerin haklı isyanına suskunkalmak şeytanlıktır. Yanlarındayız40 yıldır süren bu terör belasındanartık kurtulmalıyız. Biz de çokbedel ödedik, 60'a yakın arkadaşımızışehit ettiler. Tüm aşiretleri, anneleredestek olmaya çağırıyorum.Kıvılcımı yakan annemizin ellerinden öpüyorum. O, sessiz çoğunluğun sesi olmuştur. Ciğeri yanan ailelere destek çıkma zamanı.