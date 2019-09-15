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Bu dik duruş dalga dalga yayılmalıdır

Doğu ve Güneydoğu’daki aşiret liderleri: Gezi gibi meselelerde hemen yürüyüşe geçenlere soruyoruz. Yüreği ve hayatı yanan bu genç neslin ve ailelerinin değeri yok mu? Annelerin seslerine benzer sesler yükselmeli

Hüseyin KAÇAR
HÜSEYİN KAÇAR MERAL YILDIZ NECDET ÇAKIR AHMET KAVAK MEHMET YILDIRIM METİN HARIKÇI Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2019
Bu dik duruş dalga dalga yayılmalıdır
Diyarbakır annelerine destek ziyaretine giden aşiret liderleri SABAH'a konuştu:
Kadim Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Rasim Aslan: Gezi ve orman yangınları gibi meselelerde beklemeksizin insanları toplayıp yürüyüşe geçenler, insanların gözünde sözde insan hak ve özgürlüklerini kuruduklarını beyan eden şahıslara soruyorum.
Yüreği ve hayatı yanan bu genç neslin ve ailelerinin yanan bir ağaç kadar bunların yanında bir değeri yok mudur.
Neredesiniz?

Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Platformu Başkanı Abdulvasi Yaz:
Diyarbakır'da anneler, PKK illetine karşı görülmemiş bir cesaret örneği sergiliyor. Kandil ve destekçileri bu eylem karşısında büyük bir şok yaşıyor.
Bu dik duruş dalga dalga yayılmalı.
Böylece 40 yıldır acı, kan ve gözyaşı yaşatan PKK illetinden kurtulabiliriz.

Batman Hamidiler aşiretinin lideri Sebahattin Hamidi: Annelerin bu cesaretli direnişini daima destekliyoruz.
Hiçbir güç anne ve babayı evlatlarından koparmaya ne hakkı var ne de gücü var.
Annelerin seslerine benzer sesler yükselmedikçe yapılan alışkanlıklar devam edecek. Dolayısıyla çocukları dağda bulunan annelerin Diyarbakırlı annelerinin yaptığı gibi seslerini yükseltmelidir.

SUSKUN KALMAK ŞEYTANLIK
Alan aşireti lideri Şaban Kahraman: Biz oraya kanaat önderleri ile gittik. Çok duygusal bir ortam vardı.
Kendilerine destek olduklarını söyledik.
Ve ellerini öptük. Herkesin destek olmasını isteriz.

Hakkari Jirki aşiretinin ileri gelenlerinden Mehmet Adıyaman: Var gücümüzle devletimizin verdiği mücadelenin ve bu kutsal annelerimizin yanındayız.

Kejikan aşireti Lideri Mehmet Kıran: Ailelerin haklı isyanına suskun kalmak şeytanlıktır. Yanlarındayız

Şanlıurfa Siyale aşireti lideri Akçakale eski Belediye Başkanı Feyyaz Gündoğan: 40 yıldır süren bu terör belasından artık kurtulmalıyız. Biz de çok bedel ödedik, 60'a yakın arkadaşımızı şehit ettiler. Tüm aşiretleri, annelere destek olmaya çağırıyorum.

İzol aşireti lideri Abdullah Yalçın:
Kıvılcımı yakan annemizin ellerinden öpüyorum. O, sessiz çoğunluğun sesi olmuştur. Ciğeri yanan ailelere destek çıkma zamanı.

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Bu dik duruş dalga dalga yayılmalıdır
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