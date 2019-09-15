Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > CHP'li Bekaroğlu PKK ağzıyla konuştu Demirtaş'ın Kandil ziyaretini paylaşarak tehdit etti

'li Bekaroğlu ağzıyla konuştu Demirtaş'ın Kandil ziyaretini paylaşarak tehdit etti

, hesabından terör örgütü üyeliği ve yöneticiliği gerekçesiyle tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı 'ın Kandil'deki görüntülerini paylaşarak serbest bırakılması çağrısında bulundu. 'da evlat nöbeti tutan anneleri görmezden gelen CHP'nin 'nın siyasi uzantısı olan HDP ile iş birliğini bu derece alenen yapması sosyal medyada büyük tepki gördü.

Giriş Tarihi: 15.9.2019 19:15 Güncelleme Tarihi: 15.9.2019 19:17
CHP'li Bekaroğlu PKK ağzıyla konuştu Demirtaş'ın Kandil ziyaretini paylaşarak tehdit etti

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, bir skandala imza attı. Bekaroğlu, Twitter hesabından terör örgütüne üyelikten tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Bekaroğlu'nun, Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in Kandil'deki görüntülerini paylaşarak "Demirtaş'ı serbest bırakın, TBMM'de bir komisyon kurun, çözüm süreci tekrar başlasın. Annelerin acıları ancak böyle diner. 'Son terörist öldürülene kadar' yöntemi yanlış, 'sivil toplum' yürüyüşleri ile de bir yere gidilemez" ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR'DAKİ ACILI ANNELERİ GÖRMEZDEN GELİRKEN...
Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kandırılarak kaçırılan acılı ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbetlerini görmezden gelen CHP'li milletvekili Bekaroğlu'nun, ''Son terörist öldürülene kadar' yöntemi yanlış, 'sivil toplum' yürüyüşleri ile de bir yere gidilemez" ifadeleri dikkat çekti.

Bekaroğlu, bu paylaşımı nedeniyle sosyal medyada büyük tepki gördü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP'li Bekaroğlu PKK ağzıyla konuştu Demirtaş'ın Kandil ziyaretini paylaşarak tehdit etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN