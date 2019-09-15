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Hatay'daki gemi yangını kundakçı terör örgütü üstlendi

Daha önce 'nin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarını üstlenen terör örgütü , Hatay’ın İskenderun ilçesindeki limanda demirli bulunan gemide çıkan yangını üstlendi.

Giriş Tarihi: 15.9.2019 20:21 Güncelleme Tarihi: 15.9.2019 20:21
Hatay'daki gemi yangını kundakçı terör örgütü PKK üstlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesi Azganlık mevkiinde bulunan Atakaş Limanı'nda demirli bulunan buğday yüklü olduğu belirtilen Türk bayraklı 'Kıran Asya' isimli kargo gemisinde 9 Eylül'de yangın çıkmış ve 5 saatlik çalışma sonucunda söndürülmüştü.

Yangında ölen veya yaralanan olmamıştı.

YANGINI ÜSTLENDİLER
Daha önce Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarını üstlenen terör örgütü PKK, şimdi de Hatay'daki gemi yangınını üstlendi.

PKK'nın yayın organı ANF'de yer alan haberde, "HBDH Milisleri Hatay'daki gemi yangınını üstlendi" ifadeleri yer aldı.

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Hatay'daki gemi yangını kundakçı terör örgütü PKK üstlendi
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