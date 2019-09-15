Kahreden kaza

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Şanlıurfa'da yaşayan Medet Halat'ın oğlu Abdulselam Halat, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, onbaşı olarak vatani görevini yaparken, geçen yıl14 Haziran'da PKK'lı teröristlerin üs bölgesine düzenlediği saldırıda, terhisine 1 ay kala şehit oldu. Her fırsatta şehit oğlunun mezarını ziyarete giden Medet Halat, dün sabah yine oğlunu ziyaret etmek için motosikletiyle yola çıktı. Şanlıurfa-Mardin kara yolundaki Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü yakınlarına geldiğinde ise Hüseyin Ruhullah Demir'in kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve ağır yaralanan Halat, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis Ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.