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Kahreden kaza

’da, motosikletiyle şehit oğlunun mezarını ziyarete giderken aracın çarptığı öldü

Giriş Tarihi: 15.9.2019
Kahreden kaza
Şanlıurfa'da yaşayan Medet Halat'ın oğlu Abdulselam Halat, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, onbaşı olarak vatani görevini yaparken, geçen yıl14 Haziran'da PKK'lı teröristlerin üs bölgesine düzenlediği saldırıda, terhisine 1 ay kala şehit oldu. Her fırsatta şehit oğlunun mezarını ziyarete giden Medet Halat, dün sabah yine oğlunu ziyaret etmek için motosikletiyle yola çıktı. Şanlıurfa-Mardin kara yolundaki Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü yakınlarına geldiğinde ise Hüseyin Ruhullah Demir'in kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve ağır yaralanan Halat, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis Ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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Kahreden kaza
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