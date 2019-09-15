Okul çevrelerinde kuş uçurulmuyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, okul çevresini ve servis araçları sürücülerini Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesindeki Mobil Okul Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polislerince yapılan denetimlerin sonuçlarını açıkladı. Bu sonuçlara göre 2658 okul denetlendi, 40 bin 72 kişinin sorgusu yapıldı, 4190 servis araç denetlendi ve servis araç sürücülerinden 1191 sürücüye trafik ihlalinden ve çeşitli trafik kurallarından cezalar kesildi. İşte İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün denetimleri sonucu açıklanan sonuçlar…

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Mobil Okul Timleri (M.O.T) en önemli ekiplerden biri. Okul yakınındaki işyerlerinden oyun salonu, internet kafe, iddia bayii ve kafe gibi mekânlar denetlenerek adli ve idari yönden gerekli işlemleri yapan timler okulların açılmasıyla da denetimleri sıklaştırdı. Ayrıca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü trafik polisleri de okul servis araçlarına ve sürücülerine denetimlerini artırdı.

DENETİM VE SONUÇLARI AÇIKLANDI

M.O.T yapmış olduğu denetimlerle okul ve çevresindeki şüpheli şahıslara göz açtırmadığı gibi Trafik polisleri de ailelerin çocuklarını emanet ettiği servis sürücülerine denetimleri sonucu cezalar kesti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 9-13 Eylül 2019 tarihleri arasında okul çevresinde Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesindeki Mobil Okul Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polislerince yapılan denetimlerin sonuçlarını da açıkladı.

M.O.T 2658 OKULU VE 2979 OKUL SERVİS ARACINI DENETLEDİ

Buna göre M.O.T, 2658 okulu denetledi, 40 bin 72 kişinin sorgusunu yaptı. Sorgu sonucu 53 kişi hakkında adli işlem yapılırken 493 kişi hakkında ise idari işlem uygulandı ve 340 aranan şahıs da yakalandı. Okulların servis araçlarından 2979 araç denetlendi, 274'ü hakkında işlem yapıldı. Ayrıca 3369 araç denetlendi, 335'i hakkında işlem yapıldı. Okul çevresinde bulunan 1661 işyeri denetlendi ve altısı hakkında da işlem yapıldı.

UYUŞTURUCU MADDE VE KAÇAK SİGARA DA ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan denetlemeler sonucu üç tane av tüfeği, dört tane kurusıkı tabancı, 16 adet fişek yakalandı. İşyeri denetimleri sonucu 24,37 gram uyuşturucu madde, 8542 gram kaçak tütün ve 487 paket kaçak sigara ele geçirildi.

TRAFİK POLİSLERİ 4190 SERVİS ARACI DENETLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin aynı tarihler arasında okul servislerine yönelik yaptığı çalışmalarda 4190 servis araç denetlendi. Yapılan çalışması sonucu yasak park ettiği için dört araç sürücüsü ceza aldı. Emniyet kemeri kullanmamak suçundan 208 okul servisine ceza kesildi.

TRAFİKTE HIZ İHLALİ YAPAN YANDI

Hız ihlali yapan 36 araç sürücüsüne, trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemelerine uymamak suçundan ise 66 araç sürüşücüne cezalar kesildi. Okul servisleri arasında muayenesiz olarak trafiğe çıktığı gerekçesiyle 97 araç sürücüsü ve emniyet şeridi ihlalinden ise 31 araç sürücüsü ceza aldı.

TOPLAMDA 1191 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE CEZA KESİLDİ

Seyir halinde cep telefonu kullanan 64 sürücü ile 15 araç sürücüsü kırmızı ışıkta geçtiği için trafik polisleri tarafından ceza kesildi. Yapılan denetlemeler sonucu trafik ihlalleri konusundaki diğer maddelerden 670 olmak üzere toplam 1191 araç sürücüsüne ceza uygulandı.