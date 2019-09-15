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’nin gönüllü filosu iyiliğe kanat açtı

İnsanlara yardım eli uzatmayı misyon edinen ’nin üyeleri ve ’de iki okulu ziyaret etti

CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2019
Thy’nin gönüllü filosu iyiliğe kanat açtı
Fılosundakı 343 uçak ile dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi konumundaki Türk Hava Yolları (THY) bünyesinde görev yapan kabin memurları ise kendi aralarında gönüllülük esasına göre kurdukları "İyiliğe Uçanlar Platformu" ile iyiliğe kanat açıyor. Türkiye ve dünyanın çeşitli noktalarındaki muhtaç insanlara ulaşarak yardım eli uzatan platformun kurucularından Sinem Güldal, Feride Emre ve Seray Gürdal'ın bu kez durakları Adana ve Mersin'deki iki okul oldu.Adana Seyhan İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu ile Mersin Akdeniz Kürkçü Abdülkadir Perşembe Vakfı Ortaokulu'nu ziyaret eden kabin memurları okul öncesi çocukların ihtiyaçlarını karşılayıp sunum yaptı.

3 BİN GÖNÜLLÜ
8 yıl önce hayata geçirdikleri platformun şu an 3 bin gönüllü ile yoluna devam ettiğini belirten platformun kurucularından Sinem Güldal "Platformumuz duyulmaya başlayınca gönüllülerimiz ve öğretmenlerimiz bize ulaşmaya başladılar. Çocuklarımıza havacılığı da anlattık" dedi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, ise THY ailemizin iyiliğe uçan kabin ekipleri minik dostlarımızla mutluluğa uçuyor" dedi.
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Thy’nin gönüllü filosu iyiliğe kanat açtı
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