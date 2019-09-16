Bunun adı rezalet!... İmamoğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı

İmamoğlu seçim döneminde 'Kimsenin işine son verilmeyecek' ifadesini sıkça kullanmıştı. Fakat seçim dönemin verdiği hiçbir vaadi yerine getirmeyen Ekrem İmamoğlu bu sözünü de tutmadı.





Seçildiği günden bu yana İstanbul için ürettiği hizmetlerle değil kapı önüne koyduğu personel ve kriz zamanlarında yaptığı tatillerle ve zamlarla gündem olan İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu İBB'de çalışan çok sayıda kişinin ekmeğiyle oynadı. Sudan sebep bahanelerle insanları kapı önüne koyan CHP'li İmamoğlu, Medya A.Ş. çalışanı çoğu gazeteci 50 kişinin tek tek aratıp 'iş akdiniz feshedildi' dedirterek işlerinden etti.





PERSONEL FAZLA DEDİ İNSANLARI KAPI ÖNÜNE KOYUP İLAN VERDİ

Personel fazlası yalanıyla insanların ekmeğiyle oynayan İmamoğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı. Önce personel fazlası dedi, sonra ise Medya A.Ş. için iş ilanı verdi.