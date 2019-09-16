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merkezli " etkili hap" operasyonları

merkezli 9 ilde ihraç amaçlı üretilen ancak yasa dışı yollarla piyasaya sürülen etkili 430 bin hapın ele geçirildiği operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 18'i adliyeye sevk edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2019 10:55 Güncelleme Tarihi: 16.9.2019 10:56
Bursa merkezli uyuşturucu etkili hap operasyonları

Bursa'nın yanı sıra Samsun, Erzurum, Karaman, Eskişehir, Adana, Van, İstanbul ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 20 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 2'si ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı, 18'i ise adliyeye getirildi.

Bursa merkezli 9 ilde 3 aydır sürdürülen operasyonlarda, ihraç amaçlı üretilen ancak yasa dışı yollarla piyasaya sürülen uyuşturucu etkili 430 bin hap ele geçirilmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 13 Eylül'de 20 şüpheliyi gözaltına almıştı. Çalışma kapsamında, daha önce 16 şüpheli tutuklanmış, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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Bursa merkezli "uyuşturucu etkili hap" operasyonları
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